76 Prozent mehr Kapazität für das Güterterminal Wolfurt

11.03.2026

1,085 Mrd. EUR Mobilitätspaket stärkt Vorarlberg als Wirtschafts-, Logistik- und Lebensraumstandort im Herzen Europas.

76 Prozent mehr Kapazität für das Güterterminal Wolfurt Bild: Land Vorarlberg - A. Serra / Mobilitätsminister Peter Hanke gemeinsam mit Landeshauptmann Markus Wallner, ÖBB-CEO Andreas Matthä sowie Asfinag-Vorstandsdirektor Hartwig Hufnagl.
Mit einem Investitionsvolumen von rund 1,085 Mrd.EUR bis 2031 stellt der Bund mit den beiden Infrastrukturunternehmen ÖBB und Asfinag die Weichen für eine leistungsfähige und zukunftsfitte Mobilität in Vorarlberg.Im Rahmen einer Pressekonferenz am ÖBB Container Cargo Terminal in Wolfurt präsentierte Mobilitätsminister Peter Hanke gemeinsam mit Landeshauptmann Markus Wallner, ÖBB-CEO Andreas Matthä sowie Asfinag-Vorstandsdirektor Hartwig Hufnagl die zentralen Eckpunkte des Infrastrukturprogramms.Vorarlberg ist Knotenpunkt im Dreiländereck zwischen Österreich, Deutschland und der Schweiz und gleichzeitig Heimat exportorientierter Industriebetriebe von internationalem Rang.Eine leistungsfähige Infrastruktur gilt als Grundvoraussetzung, um den hohen Anforderungen an Mobilität, Logistik, Sicherheit und Nachhaltigkeit gerecht zu werden.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Helrom Trailer Rail jetzt mit konsolidiertem Streckennetz

Patentierte Güterwagentechnologie ermöglicht der europäischen Langstrecken-Logistik einen barrierefreien Wechsel zwischen Straße und Schiene.

10.03.2026

FS Logistix: Sechs neue Künz-Krane in Mailand

Mit einer Investition von 120 Mio. EUR entsteht in Norditalien das Intermodalterminal von TerAlp als strategischer Logistikknotenpunkt.

09.03.2026

Waberer’s Group geht für BMW Debrecen auf die Schiene

Neuwagentransporte in die Seehäfen werden von der Tochtergesellschaft PSP Rail durchgeführt.

06.03.2026
Anzeige