76 Prozent mehr Kapazität für das Güterterminal Wolfurt

Bild: Land Vorarlberg - A. Serra / Mobilitätsminister Peter Hanke gemeinsam mit Landeshauptmann Markus Wallner, ÖBB-CEO Andreas Matthä sowie Asfinag-Vorstandsdirektor Hartwig Hufnagl.

Mit einem Investitionsvolumen von rund 1,085 Mrd.EUR bis 2031 stellt der Bund mit den beiden Infrastrukturunternehmen ÖBB und Asfinag die Weichen für eine leistungsfähige und zukunftsfitte Mobilität in Vorarlberg.Im Rahmen einer Pressekonferenz am ÖBB Container Cargo Terminal in Wolfurt präsentierte Mobilitätsminister Peter Hanke gemeinsam mit Landeshauptmann Markus Wallner, ÖBB-CEO Andreas Matthä sowie Asfinag-Vorstandsdirektor Hartwig Hufnagl die zentralen Eckpunkte des Infrastrukturprogramms.Vorarlberg ist Knotenpunkt im Dreiländereck zwischen Österreich, Deutschland und der Schweiz und gleichzeitig Heimat exportorientierter Industriebetriebe von internationalem Rang.Eine leistungsfähige Infrastruktur gilt als Grundvoraussetzung, um den hohen Anforderungen an Mobilität, Logistik, Sicherheit und Nachhaltigkeit gerecht zu werden.