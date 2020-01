75 Jahre XXXLutz-Gruppe: Weiter mit vollem Elan

2019 war für die XXXLutz-Gruppe ein perfektes Jahr.Neben dem Zukauf von Möbel Pfister und der Übernahme von sechs Interio-Standorten in der Schweiz gelang bei Möbel Roller eine besondere Beteiligung in Deutschland.Hinzu kam noch die Übernahme von 22 Kika-Einrichtungshäusern in Tschechien, Ungarn, Rumänien und der Slowakei.Dadurch stieg der XXXLutz-Gruppenumsatz im Jahr 2019 um 700 Mio.Euro auf 5,1 Mrd.

