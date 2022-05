70 Mio. Euro für Cargo am Flughafen Brüssel

Als Antwort auf die wachsende Nachfrage nach Lager- und Abfertigungsflächen modernisiert der Flughafen in den nächsten drei Jahren den Frachtbereich.

Der Frachtbereich am Flughafen Brüssel steht vor einer Neugestaltung.Ein großes Maßnahmenpaket soll es ermöglichen, neuen und bestehenden Partnern größere, effizientere, modernere und nachhaltigere Lager und Büros anzubieten.„Die Beschleunigung der Entwicklung des Frachtbereichs ist eine der Prioritäten der neuen Strategie von Brussels Airport.Wir wollen unsere Position als globales Frachtdrehkreuz weiter stärken und den Frachtbereich weiterentwickeln, um unseren Logistikpartnern die effizienteste Infrastruktur und die besten Betriebsabläufe bieten zu können", so Arnaud Feist, CEO der Brussels Airport Company.Bis Anfang 2025 werden im Herzen des Frachtbereichs am Flughafen Brüssel drei moderne Gebäude mit Parkflächen eröffnet - die Brucargo Central.