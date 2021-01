70 Jahre Tätigkeit als „Nischen-Spediteur“

Mit ihren Dienstleistungen in anspruchsvollen Geschäftsfeldern hat sich die Josef Lex Spedition erfolgreich am Markt positioniert.

Auch im Jubiläumsjahr verzeichnete die Josef Lex & Co. Internationale Speditions- und Lagerhausgesellschaft mbH eine stabile Entwicklung. „Es lässt sich recht gut aushalten“, beschreibt Geschäftsführer Hermann Rettig die aktuelle Situation des Unternehmens, das Im Jahr 2019 rund 16 Mio. Euro Umsatz erzielt hat. Mittelfristiges Ziel ist der Ausbau der bestehenden Verkehre und ein weiterhin verstärktes Engagement in der Zolllogistik.

„Wir sind klein und flexibel. Das hilft uns in der momentanen Situation“, stellt Hermann Rettig fest. Für ihn erfüllt die Josef Lex Spedition erfolgreich die Rolle als Nischen-Spediteur und Logistikdienstleister für die mittelständische Industrie und Kleinbetriebe. Natürlich zählen aber auch Konzernunternehmen zu den langjährigen Kunden.

Die 35 Mitarbeitenden an den Standorten Leitring, Spielfeld, Heiligenkreuz und Fürnitz betreuen Geschäftsfälle, die den großen Mitbewerbern oft entweder zu klein oder zu mühsam sind. Zu den komplexen Dienstleistungen der Josef Lex Spedition zählen die Bewirtschaftung von eigenen privaten Zoll-Lagern, sowie ein Steuerlager für Bier und Wein. Dazu gehören auch notwendige Kontrollen, Foto-Dokumentationen, Umpack-Arbeiten, Verwiegungen, Solas-Erklärungen, Zoll-Dienstleitungen, Versicherungen, Rückwaren-Abwicklungen und vieles mehr.

So hat sich im Lauf der Jahre ein beträchtliches Geschäftsvolumen entwickelt. In 2019 disponierte das Lex-Team rund 22.000 internationale Lkw-Transporte (zu 95 Prozent LTL/FTL) mit den Schwerpunkten Italien Deutschland, den angrenzenden Nachbarstaaten, aber vor allem auch der Balkan und Südosteuropa. Dies ergänzt durch über 20.000 Zollabwicklungen im Jahr in Österreich durch die eigenen Fachkräfte.

Der Kundenkreis schließt Unternehmen aus den Branchen Papier, Holz, Stahl, Maschinen, Anlagenbau, Getränke und Pharma ein, für die man auf Wunsch auch kundenspezifische Projekte betreut. So kann die Josef Lex Spedition im Ernstfall Geschäftseinbrüche in der einen oder anderen Sparte flexibel verkraften und ihre Marktposition behaupten.

www.lexsped.at