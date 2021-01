54 zusätzliche Lkw-Stellplätze in Niederösterreich

Ab sofort stehen auf der A 1 Westautobahn die beiden Asfinag-Rastplätze Kesselhof und Kirchstetten wieder in vollem Umfang zur Verfügung.In den vergangenen Monaten wurde das gesamte Areal auf den neuesten Stand der Technik gebracht und um 54 neue Lkw-Stellplätze erweitert.„Beide Rastplätze sind sehr stark frequentiert“, sagt Asfinag-Geschäftsführer Andreas Fromm.„Die Erweiterung der Stellplätze für den Schwerverkehr ist daher eine wichtige und sinnvolle Investition in die Versorgungs- und vor allem in die Verkehrssicherheit.“ Acht Millionen Euro wurden in diesen Lkw-Stellplatz-Ausbau investiert.

