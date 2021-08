500.000 vernetzte Fahrzeuge sind ein Scania-Meilenstein

Die in den Fahrzeugen verbaute Telematikeinheit ermöglicht Transportunternehmen die Verbesserung der operativen Leistungen.

Vor zehn Jahren führte Scania als erste Marke in der Branche eine Kommunikationseinheit als Standard in allen Fahrzeugen ein.Seitdem verlassen alle Neufahrzeuge die Produktion mit einem Communicator.Im Jahr 2014 erreichte Scania die Zahl von 100.000 vernetzten Fahrzeugen und seitdem stieg diese jährlich um fast 60.000 an.