50 neue E-Fahrzeuge für die Österreichische Post

Die Modelle des Schweizer Herstellers Kyburz werden die Nachhaltigkeit und den ökologischen Fußabdruck in der Zustellung verbessern.

Bis 2030 will die Österreichische Post alle Pakete, Briefe, Printmedien und Werbesendungen im ganzen Bundesgebiet CO2-frei zustellen.In Linz stehen bereits über 50 E-Fahrzeuge im Einsatz.Damit wird schon jetzt fast die Hälfte des Linzer Fuhrparks elektrisch – und damit CO2-frei – angetrieben.Zur Umsetzung ihrer Pläne hat die österreichweit rund 50 E-Fahrzeuge des Schweizer Herstellers Kyburz bestellt, die nun in vier Tranchen in Betrieb genommen werden.Den offiziellen Start macht Linz, wo 12 Einheiten für die Verbundzustellung vorgesehen sind.