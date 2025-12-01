50. LS 250-Schiffskran an Briese Schiffahrt geliefert

01.12.2025

Fokus auf Energieeffizienz und digitale Technologien weist den Weg für zukünftige Entwicklungen im Schwerlastbereich.

50. LS 250-Schiffskran an Briese Schiffahrt geliefert Bild: Liebherr
Liebherr feiert einen wichtigen Erfolg mit Briese Schiffahrt.Das Unternehmen aus Norddeutschland ergänzt seine Flotte um den 50.Schiffskran des Typs LS 250.Die Maschine wird auf dem Schiff „BBC Shanghai“ installiert, das in diesen Tagen die Werft in Asien verlässt.Die Partnerschaft mit Briese Schiffahrt begann im Jahr 2014.

