50 Jahre Linienreederei MSC: 155 Länder – 500 Häfen

1970 gegründet, feierte die MSC Mediterranean Shipping Company in den vergangenen Monaten ihr 50-jähriges Bestehen. Das Unternehmen befindet sich in Privatbesitz und wird von der Familie Aponte geführt. In der Containerschifffahrt hat sich MSC von einem Ein-Schiff-Betrieb zu einem weltweit angesehenen Unternehmen mit einer Flotte von 560 Schiffen und mehr als 70.000 Mitarbeitenden entwickelt.

„Was uns auszeichnet, sind unsere Familienkultur und Werte. Sie prägen unser Unternehmen noch heute. Kennt man unsere Geschichte, versteht man auch unser Unternehmen, unsere Kultur und Werte“, heißt es seitens MSC.

Die Familie Aponte stammt ursprünglich von der Halbinsel Sorrent, einer stark vom Meer geprägten Region. Erstmals erwähnt wird die Familie dort im 17. Jahrhundert. 1970 in Brüssel gründete Gianluigi Aponte MSC als Trampreeder mit nur einem Second-Hand-Schiff, das Stückgut transportierte. Das Schiff trug den Namen „MSC Patricia“.

MSC ist heute in 155 Ländern vertreten und erleichtert den internationalen Handel zwischen den wichtigsten Volkswirtschaften der Welt sowie zwischen aufstrebenden Märkten auf allen Kontinenten. So liefert das Unternehmen Waren und Dienstleistungen in die ganze Welt.

MSC läuft 500 Häfen auf 200 Handelsrouten an und befördert jährlich rund 21 Mio. TEU mit einer modernen Flotte, die mit den neuesten grünen Technologien ausgestattet ist. Im Laufe der Jahre wurden die Aktivitäten um Landtransporte, Logistik und ein wachsendes Portfolio von Hafenterminal-Investitionen erweitert.

„Heute bleibt der Fokus unseren Wurzeln treu. Wir bauen weiterhin langfristige, vertrauensvolle Partnerschaften mit Kunden aller Größenordnungen auf und erhalten diese“, heißt es dazu seitens MSC.

