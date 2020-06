50 Jahre DHL Express: Zum Jubiläum ein von Bryan Adams signierter Sneaker

Das weltweit einmalige Paar Sneaker wird ab heute für einen guten Zweck an den Meistbietenden versteigert

DHL Express versteigert ab 19 Juni 2020, 10 Uhr ein einzigartiges Fashion- und Sammlerobjekt. Die Nummer 69 des auf 300 Paar limitierten „DHL 1 Sneaker“ wurde von Bryan Adams („Summer of 69″) zum 50. Geburtstag des 1969 in San Francisco gegründeten Unternehmens handschriftlich signiert. Nun geht das damit weltweit einmalige Paar Sneaker für einen guten Zweck an den Meistbietenden.

Am 19. Juni startet der vierwöchige Auktionszeitraum bei United Charity unter dem Link: https://www.unitedcharity.de/Auktionen/DHL-1-Sneaker. Das Mindestgebot für das auf 2.000 Euro geschätzte Schuhpaar liegt bei 700 Euro. Der Erlös der Auktion kommt der Organisation Ozeankind e.V. zugute, die sich für den Schutz der Umwelt und die Vermeidung von Plastikmüll einsetzt.

DHL Express und Bryan Adams setzen sich für Klimaschutz ein. „Das Thema Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Eckpfeiler unserer Strategie 2025″, erklärt Markus Reckling, Deutschland-Chef von DHL Express. „Bei unseren Investitionsentscheidungen spielen immer auch umweltschonende Technologien eine große Rolle. So modernisieren wir beispielsweise derzeit unsere Langstreckenflotte, um noch mehr CO2-Emissionen zu reduzieren.“

DHL Express hat im vergangenen Jubiläumsjahr den „DHL 1 Sneaker“ in Kooperation mit mybudapester.com, dem Händler für Designermarken, herausgebracht. Dieser limitierte gelb-rot gebrandete Schuh wurde von Sneaker-Ikone Hikmet Sugoer anhand seines Kult-Modells „Sonra Proto“ gestaltet. Die Zehenkappe besteht aus recycelten DHL Express Versandbeuteln. Das Schild mit der Nummerierung des Schuhs, „Tag“ genannt, wurde aus dem Metall eines stillgelegten DHL Express Frachtflugzeugs gefertigt.

Als führender Logistikpartner der Mode-, Schmuck- und Lifestyle-Industrie verfügt DHL über jahrzehntelange Erfahrung und Expertise auf dem Gebiet der Modelogistik. Das Unternehmen bietet seinen Kunden umfangreiche und maßgeschneiderte Logistiklösungen, darunter eine Vielzahl von Services für den E-Commerce, die Belieferung von Boutiquen und Einkaufszentren oder umfassende Lagerlogistik- und Mehrwertdienstleistungen in speziellen Mode-Distributionszentren.

www.dpdhl.de