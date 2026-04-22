4,1 Mio. TEU Containerumschlag im Duisburger Hafen

Für das laufende Jahr stellt sich der Vorstand auf weiterhin herausfordernde und unbeständige Rahmenbedingungen ein.

Die duisport‑Gruppe hat ihre wirtschaftlichen Ziele im Geschäftsjahr 2025 erreicht und ein insgesamt starkes Ergebnis erzielt.Trotz anspruchsvoller Rahmenbedingungen konnte der größte Binnenhafen der Welt seine Leistungsfähigkeit weiter unter Beweis stellen.„2025 war für duisport ein sehr erfolgreiches Jahr.Wir haben unsere wirtschaftlichen Ziele erreicht und gezeigt, dass der Duisburger Hafen auch unter anspruchsvollen Rahmenbedingungen leistungsfähig und wirtschaftlich stabil ist“, sagt duisport-CEO Markus Bangen.Die Gesamtleistung der duisport‑Gruppe stieg 2025 auf 390,5 Mio.