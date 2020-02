40 Jahre Novomatic: Spielend einfach ins fünfte Jahrzehnt

Das Unternehmen beschäftigt weltweit circa 30.000 Mitarbeitende und verfügt über Standorte in rund 50 Ländern

Das Jahr 2020 steht für das 1980 gegründete Unternehmen Novomatic ganz im Zeichen des 40-jährigen Firmenjubiläums.Der Vorstandsvorsitzende Harald Neumann berichtete im Rahmen einer Messe in London, dass die weltweit tätige Gruppe für das Geschäftsjahr 2019 einen addierten Umsatz in Höhe von rund 5,1 Mrd.Euro, wie im Vorjahr, erwartet.Damit konnte Novomatic auch im 40.Jahr des Bestehens trotz erhöhter regulatorischer Auflagen in Kernmärkten, wie etwa Deutschland, die Position als Marktführer halten und weiter festigen.