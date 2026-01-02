„Nischencarrier“ am rauen Nordatlantik

Die Independent Container Line verbindet Europa mit den USA und punktet damit auch bei österreichischen Großverladern.

Die ICL Independent Container Line behauptet sich seit 40 Jahren als „Nischencarrier“ in der anspruchsvollen Nordatlantik-Schifffahrt.Die private Containerreederei mit Hauptsitz in Glen Allen im US-Bundesstaat Virginia schreibt sich absolute Zuverlässigkeit auf die Fahnen.So ist zum Beispiel die Abfahrt am Mittwoch von Antwerpen in Stein gemeißelt.ICL verschifft wöchentlich rund 3.100 TEU von Antwerpen, Southampton (England) und Cork (Irland) nach Chester und Wilmington in den USA.