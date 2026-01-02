„Nischencarrier“ am rauen Nordatlantik

02.01.2026

Die Independent Container Line verbindet Europa mit den USA und punktet damit auch bei österreichischen Großverladern.

„Nischencarrier“ am rauen Nordatlantik Bild: ICL
Die ICL Independent Container Line behauptet sich seit 40 Jahren als „Nischencarrier“ in der anspruchsvollen Nordatlantik-Schifffahrt.Die private Containerreederei mit Hauptsitz in Glen Allen im US-Bundesstaat Virginia schreibt sich absolute Zuverlässigkeit auf die Fahnen.So ist zum Beispiel die Abfahrt am Mittwoch von Antwerpen in Stein gemeißelt.ICL verschifft wöchentlich rund 3.100 TEU von Antwerpen, Southampton (England) und Cork (Irland) nach Chester und Wilmington in den USA.

Auch interessant

Rhenus Logistics spediert Dinosaurier-Fossil ab Triest

In Kooperation mit dem Partner Cargolux wurde die gesamte Logistikkette für den 318 Kilogramm schweren Schädel eines Triceratops koordiniert.

02.01.2026

Zwei neue RTG-Krane für das Adriatic Gate Container Terminal

Die Hybridantriebe der Maschinen reduzieren den Kraftstoffverbrauch und die Emissionen deutlich.

30.12.2025

Hanseatic Global Terminals: Hafenprojekt in Brasilien

Neues Containerterminal mit 1,2 Mio. TEU Kapazität liegt näher an Verbrauchermärkten und den wichtigsten globalen Schifffahrtsrouten.

29.12.2025
