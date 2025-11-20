35 Jahre Tisa Spedition: Architekt für Logistiklösungen

Wissen und Leidenschaft führen bei der Schweizer Spedition mit drei Standorten in Österreich zu überzeugenden Ergebnissen,

Die Tisa Speditions AG wurde 1990 von Günther und Brigitte Adami in St.Margrethen (CH) gegründet.Heute zählt das Unternehmen laut eigenen Angaben über 100 bestens ausgebildete Mitarbeitende an neun Standorten in der Schweiz, Österreich und Deutschland.Der Jubilar mit Sitz in Widnau in der Ostschweiz versteht sich als „Architekt" von maßgeschneiderten und an den Kundenbedürfnissen orientierten Logistiklösungen, Dafür ist man in den Bereichen Transport, Verzollung und Lager mit allen Value Added Services tätig.Im Tagesgeschäft nutzt die Tisa Spedition alle digitalen Möglichkeiten, um effizient und effektiv zu arbeiten.