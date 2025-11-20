Anzeige

35 Jahre Tisa Spedition: Architekt für Logistiklösungen

20.11.2025

Wissen und Leidenschaft führen bei der Schweizer Spedition mit drei Standorten in Österreich zu überzeugenden Ergebnissen,

35 Jahre Tisa Spedition: Architekt für Logistiklösungen Bild: Tisa / Markus Schrott und Michaela Adami-Schrott
Die Tisa Speditions AG wurde 1990 von Günther und Brigitte Adami in St.Margrethen (CH) gegründet.Heute zählt das Unternehmen laut eigenen Angaben über 100 bestens ausgebildete Mitarbeitende an neun Standorten in der Schweiz, Österreich und Deutschland.Der Jubilar mit Sitz in Widnau in der Ostschweiz versteht sich als „Architekt" von maßgeschneiderten und an den Kundenbedürfnissen orientierten Logistiklösungen, Dafür ist man in den Bereichen Transport, Verzollung und Lager mit allen Value Added Services tätig.Im Tagesgeschäft nutzt die Tisa Spedition alle digitalen Möglichkeiten, um effizient und effektiv zu arbeiten.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Jetzt noch mehr Transparenz im IDS-Netzwerk

Cloudbasierte Lösung der Eikona Enterprise Plattform verknüpft Zentrale und Partner, Depots und Fahrer in einer gemeinsamen Datenwelt.

20.11.2025

Säule der letzten Meile: 20 Jahre PaketShops bei GLS Austria

Viele der rund 900 Partnerbetriebe tragen zum kontinuierlichen Wachstum des Paketdienstleisters bei.

19.11.2025

Newcomer BetterMove bewegt mehr als Güter

Unter dem Motto „A Night in Motion!“ feierte das Logistikunternehmen am 14. November 2025 seine offizielle Eröffnung in Wörgl.

17.11.2025
Anzeige
Anzeige