35 Jahre EPAL: Rückgrat für die globale Transportlogistik

Die Prinzipien der Wiederverwendung, des Tauschs, der Reparatur und des Recyclings von Paletten sind ein Musterbeispiel für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft.

Die European Pallet Association e.V.(EPAL) hat am 19.Juni 2026 ihr 35-jähriges Jubiläum mit einer internationalen Konferenz gefeiert.320 Gäste aus Industrie, Handel, Logistik und Verbänden trafen sich in München, wo im Jahr 1991 die Grünungsversammlung des internationalen Non-Profit-Verbandes stattfand.