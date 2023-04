30 Jahre Frachtverkehr zwischen Kiel und Klaipeda

Am 15.April 1993 wurde die Fährverbindung Kiel - Klaipeda mit der „Siauliai“ von der Reederei Lithuanian Shipping Company (LISCO UAB) in Betrieb genommen.Seither hat die Ostseeroute zunehmend an Bedeutung gewonnen und ist bis heute die einzige tägliche direkte Fährverbindung zwischen Deutschland und Litauen.„Deutschland ist der wichtigste Partner für den Hafen Klaipeda.Die wachsenden Frachtströme zwischen Kiel und Litauen machen nur deutlich, wie groß die strategische Bedeutung unserer Partnerschaft ist“, sagt Algis Latakas, General Direktor der staatlichen Seehafenbehörde Klaipeda.

