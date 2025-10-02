Anzeige

25 Jahre Dienstleistungen für den E-Commerce/Omnichannel

02.10.2025

Die steirischen Wurzeln prägen bis heute die Innovationskraft der ACL advanced commerce labs.

25 Jahre Dienstleistungen für den E-Commerce/Omnichannel Bild: ACL / Von links: Bernhard Erkinger, Geschäftsführer, ACL advanced commerce labs GmbH, Robert Hadzetovic, Logistic Solutions und E-Commerce, Österreichische Post AG, Clarissa Groll, Geschäftsführerin, ACL advanced commerce labs GmbH, und Michael Blaschitz, EOSS Industries Holding.
Die ACL advanced commerce labs hat sich in den vergangenen 25 Jahren von einem logistiknahen Systemanbieter zu einem führenden Full-Service Provider für E-Commerce und Digitalisierung entwickelt.Mit Standorten in Graz, Rosental an der Kainach, München und Wien betreut das Unternehmen heute Kunden in Österreich, Deutschland und CEE (Central and Eastern Europe).Clarissa Groll, Geschäftsführerin, ACL advanced commerce labs GmbH: „Der Handel ist aktuell sehr gefordert.Als Dienstleister verstehen wir unsere Aufgabe darin, unsere Kunden bestmöglich bei ihren Digitalisierungsvorhaben zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass im E-Commerce auch Kosten eingespart werden können.“ Mit der Unified Commerce Plattform ACL insight bündelt ACL heute Bestellungen aus mehreren Vertriebskanälen und orchestriert sämtliche Prozesse von Zahlung über Statusaktualisierung bis zur Endkundenkommunikation.

