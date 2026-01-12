2025 bescherte der Post über 500 Mio. Pakete

In Österreich wurden 232 Mio. Pakete befördert, mit Tageshöchstwerten im Dezember von bis zu 1,65 Mio. Stück.

Die Post transportierte im vergangenen Jahr 232 Mio.Pakete in Österreich.Das bedeutet ein Mengenwachstum von 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.Auch die gesamte Unternehmensgruppe habe eine starke Entwicklung verzeichnet.2025 seien erneut mehr als 500 Mio.