2025 bescherte der Post über 500 Mio. Pakete

12.01.2026

In Österreich wurden 232 Mio. Pakete befördert, mit Tageshöchstwerten im Dezember von bis zu 1,65 Mio. Stück.

2025 bescherte der Post über 500 Mio. Pakete Bild: Österreichische Post
Die Post transportierte im vergangenen Jahr 232 Mio.Pakete in Österreich.Das bedeutet ein Mengenwachstum von 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.Auch die gesamte Unternehmensgruppe habe eine starke Entwicklung verzeichnet.2025 seien erneut mehr als 500 Mio.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Schneckenreither stellt sich an der Spitze neu auf

Seit 5. Jänner 2026 sitzt Thomas Dobusch auf dem Chefsessel und hat damit die operative Verantwortung für das internationale Speditionsgeschäft übernommen.

12.01.2026

Panattoni stärkt seine Präsenz in Westungarn

Der Industrieimmobilienentwickler baut um 26 Mio. EUR ein neues Verteilzentrum und holt sich die Fiege Logistik als Mieter an Bord.

08.01.2026

Dreier AG: Nachhaltige Logistik als langfristige Strategie

Die neuste E-Fahrzeuggeneration erreicht mit einer Vollladung bereits eine Reichweite von 500 Kilometer.

08.01.2026
Anzeige