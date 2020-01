2019 brachte Österreichs Unternehmen einen neuen Exportrekord

Insgesamt wurden Waren im Wert von 153,9 Mrd. Euro ausgeführt; besondere starke Entwicklung in Südostasien

Bei der Präsentation der Exportzahlen für das Jahr 2019 gab WKO-Präsident Harald Mahrer einen Einblick in das vergangene Geschäftsjahr: „Nachdem wir 2018 die Export-Schallmauer von 150 Mrd.Euro durchbrochen haben, bringt auch das Vorjahr einen neuen Exportrekord: Wir rechnen bei den Warenausfuhren mit einem soliden Wachstum von 2,6 Prozent, in absoluten Zahlen 153,9 Mrd.Euro.“ Die meisten Exportprodukte (79,3%) blieben in Europa, 8,9 Prozent gingen nach Asien und fast ebenso viele (8,4%) nach Nordamerika.Der Rest verteilt sich auf Afrika (1,3%), Australien (1,1%) und Mittel- und Südamerika (ein Prozent).