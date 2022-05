20. Jahreskonferenz des WWPC in Wien

WWPC wurde im Jahr 2000 gegründet und vereint unabhängige Projektladungsspediteure unter einem Dach.Die Philosophie, die beste Expertise durch herausragende Leistungen der Mitglieder des Netzwerks anzubieten, ist die Formel für den Erfolg und die Stärke der Vereinigung. In der Vorwoche fand in Wien ein viertägiges Treffen der Mitglieder statt.Die Teilnehmer genossen es sichtlich, sich erstmals nach zwei Jahren wieder persönlich sehen zu können, Geschäfte und Möglichkeiten zu besprechen und gesellschaftliche Ereignisse wahrzunehmen.Seit der ersten Mitgliederkonferenz in Brüssel im Jahr 2001 erhielten fünf Unternehmen eine Mitgliedschaftsurkunde, die sie als Gründungsmitglieder ausweist: -) Steder Group, Niederlande (ehemals Husson Huijsman) -) Kaleido Logistics, Spanien (vormals Vasco Gallega de Consignaciones) -) Gulf Maritime General Trading & Contracting, (vormals United Shipping Trading & Contracting Services) Kuwait -) LS Cargo (vormals LS International Cargo) Deutschland -) Procargo - Professionelle Frachtbetreuung, Finnland.

