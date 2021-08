18.000 m² Hallenfläche in der neuen Felbermayr-Zentrale

Bau der Superlative: Rund 18 Monate sind vom Spatenstich bis zur Fertigstellung des Großprojekts in Wels/Oberthan vergangen.

In knapp eineinhalb Jahren Bauzeit ist in Wels-Oberthan die neue Firmenzentrale der Felbermayr Holding entstanden.Anfang Sommer 2021 zogen die rund 700 Mitarbeitenden vom derzeitigen Standort im Welser Industriegebiet in die Voralpenstraße, ins nur wenige Kilometer entfernte Wels-Oberthan.Knapp 50 Mio.Euro ließ sich das Unternehmen den Neubau kosten.Rund 100.