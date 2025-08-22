173 Mio. EUR Finanzmittel für die Girteka Group

22.08.2025

Das Logistikunternehmen plant 2025 und 2026 pro Jahr bis zu 4.000 Lkw und Anhänger anzuschaffen.

173 Mio. EUR Finanzmittel für die Girteka Group Bild: Volvo Trucks
Die Girteka Group setzt ihre langjährige Zusammenarbeit mit der OP Corporate Bank fort und sichert sich eine Finanzierung in Höhe von 173 Mio.EUR.Es ist geplant, in den kommenden zwei Jahren bis zu jeweils 4.000 Lkw und Auflieger anzuschaffen.„Diese Investition wird uns helfen, den konsequenten Ausbau einer nachhaltigeren Flotte sicherzustellen, eine hohe Effizienz und Qualität der Dienstleistungen aufrechtzuerhalten und unsere Position auf dem Markt als Betreiber der größten privaten Flotte in Europa zu stärken“, sagt Vytenis Šuklys, Finanzvorstand der Girteka Gruppe.

