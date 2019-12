16 Mio. Tonnen Wasser/Land-Umschlag im Ennshafen

Am trimodalen Umschlagplatz der Danubia Speicherei wurde eine Ladung Salz für den Transport nach Serbien verladen

Kurz vor Jahresende 2019 hat der Ennshafen einen neuen Meilenstein erreicht. Am Kai der Danubia Speicherei GmbH wurde am 19. Dezember die 16-millionste Tonne Fracht im Wasser/Land-Umschlag abgefertigt. Das Motorschiff „Rubiships XII“ verbringt die Ladung von 1.000 Tonnen Salz, abgepackt in Big Bags, nach Belgrad (Serbien).

Dieser Transport stellt eine perfekte Logistikkette auf der Wasserstraße dar. Die Ware kommt regelmäßig per Bahn zur Danubia Speicherei in Enns, wird dort zwischengelagert und 14-tägig mit einem Schiffstransport in die serbische Hauptstadt gefahren. Die “Last Mile” zum Endkunden übernimmt der Lkw.

„Unsere Salzlieferungen nach Belgrad sind ein Best-Practice-Beispiel für Transporte auf der Wasserstraße. Für die Strecke von Ebensee im Salzkammergut bis nach Belgrad wird kein einziger Kilometer per Lkw beansprucht”, so Georg Dobesberger, Geschäftsführer der Danubia Speicherei.

www.danubia-speicherei.at; www.ennshafen.at