140 Jahre HHLA-Konzern: „The Power of Networks”

Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) hat ihre Jubiläumstour zum 140-jährigen Bestehen des Unternehmens gestartet.Herzstück der Kampagne ist ein in HHLA-Blau leuchtender Container, der die Bedeutung der Netzwerke des europäischen Logistikkonzerns mit seiner Reise durch Europa symbolisch unterstreicht und den Markenclaim „The Power of Networks“ erlebbar macht.Vor beeindruckender Kulisse auf der schwimmenden Bühne von Elbe in Concert wurde der blaue HHLA-Container im Rahmen des 836.Hafengeburtstages erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.In den kommenden Wochen wird dieser auf Schiene und Straße durch Europa reisen – zu zentralen HHLA-Standorten wie Prag, Budapest, Tallinn, Triest und weiteren Knotenpunkten.

