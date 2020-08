13 Mio. Euro Investment für neuen trans-o-flex-Standort in Hessen

Arzneimittel und andere sensible und hochwertige Waren können künftig schneller, ökologischer und wirtschaftlicher sortiert und durch Deutschland transportiert werden. Dafür hat trans-o-flex in dieser Woche die Grundsteinlegung für ihr neues Logistikzentrum im hessischen Driedorf gefeiert.

„Der neue Standort wird die Leistungsfähigkeit unserer Netzwerke trans-o-flex Express und ThermoMed weiter erhöhen und neue Synergien zwischen beiden Netzen schaffen“, sagte trans-o-flex-Chef Wolfgang P. Albeck im Driedorfer Gewerbegebiet Potsdamer Platz. Mit einer Gesamtinvestition von rund 13 Mio. Euro entsteht dort auf einem 41.649 m² großen Grundstück ein Umschlagzentrum, in dem Pakete und Paletten in zwei verschiedenen Temperaturzonen behandelt werden.

Bisher getrennte Standorte für den Transport von Kühlarzneimitteln (2 bis 8 °C) im Netz von trans-o-flex ThermoMed und von Medikamenten im Raumtemperaturbereich (15 bis 25 °C) im Netz von trans-o-flex Express werden am neuen Standort vereint. Dafür werden in der Halle, in der Sendungen bei einer Temperatur zwischen 15 und 25 °C sortiert und umgeschlagen werden, separate Kühlzellen für den Umschlag bei 2 bis 8 °C eingebaut.

In Driedorf stehen trans-o-flex zukünftig bei nur rund 5.000 m² Hallenfläche insgesamt 81 Be- und Entladetore zur Verfügung. Deshalb wird das gesamte Umschlagzentrum von oben betrachtet aussehen wie ein großes Y. Denn diese Form senkt den Flächenbedarf und optimiert die Abwicklung.

Wolfgang P. Albeck: „Bei gleicher Umschlagfläche können wir in der Y-Bauweise im Vergleich zum klassischen Viereck mehr Be- und Entladetore einbauen. Außerdem verkürzen wir in der Halle die Sortierwege und sparen dadurch im täglichen Betrieb Zeit.“ Die Inbetriebnahme in Driedorf ist im Frühjahr 2021 geplant.

Die Kernkompetenz von trans-o-flex sind Logistiklösungen für die Branchen Pharma, Kosmetik, Consumer Electronics und für andere hochwertige, sensible Güter. Das Unternehmen hat europaweite Transportnetze aufgebaut, die Waren bei 15 bis 25 Grad Celsius oder bei 2 bis 8 Grad Celsius aktiv temperiert und dokumentiert nach den EU-Regeln für den Pharmatransport befördern. Der von 2.200 Mitarbeitenden erzielte Jahresumsatz belief sich 2019 auf rund 495 Mio. Euro.

www.trans-o-flex.com