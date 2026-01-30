10 Mio. EUR für neues Headquarter am Cargo Terminal Graz

Unter dem Leitmotiv „home of the dynamic hub“ werden die zentralen Stellen von GWP, CCG und StLB im Jahr 2027 räumlich vereint.

Die drei Unternehmen GWP (Güterterminal Werndorf Projekt GmbH) , CCG (Cargo-Center-Graz Betriebsgesellschaft m.b.H.& Co KG) und StLB (Steiermärkische Landesbahnen) beziehen erstmals ein gemeinsames Headquarter.Der gestern erfolgte Spatenstich für das neue Headquarter am Cargo Terminal Graz markiert den Beginn eines gemeinsamen Zuhauses für die Gesellschaften der Dachmarke Cargo Terminal Graz.