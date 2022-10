10 Jahre Engagement für die Donaulogistik

Bei den Danube Business Talks 2022 in Linz feiert die Informationsplattform REWWay (Research and Education in Inland Waterway Logistics) ihr zehnjähriges Bestehen.Das Binnenschiff-Kompetenzzentrum ist Teil des Logistikums der FH OÖ Fakultät für Management Steyr und damit der FH OÖ Forschungs- und Entwicklungs GmbH.Ziel von REWWay ist die Integration der Binnenschifffahrt in die Logistikaus- und -weiterbildung zur Steigerung der Akzeptanz der Donau.Das geschieht durch die Bereitstellung von hochwertigen und aktuellen Lehrmitteln, ergänzt um die internationale Vernetzung zwischen Bildungsinstitutionen, Wirtschaft und Forschung.Das REWWay-Team hat bisher 20 Forschungsprojekte abgeschlossen sowie 40 Konferenzbeiträge im Rahmen von 31 Konferenzen in 14 Ländern gestaltet und präsentiert.

