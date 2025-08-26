Zwei Rund-um-die-Uhr-Flughäfen kooperieren

Die Airports Frankfurt-Hahn und Greenville-Spartanburg wollen in Zukunft insbesondere beim Frachtgeschäft eng zusammenarbeiten.

Der Flughafen Frankfurt-Hahn (HHN) in Rheinland-Pfalz über seine Betriebsgesellschaft Triwo Hahn Airport GmbH und der Flughafenbezirk Greenville-Spartanburg (GSP) im US-Bundesstaat South Carolina haben vor Kurzem eine Partnerschaftsvereinbarung unterzeichnet.Im Rahmen dieses Abkommens prüfen die beiden Airports Möglichkeiten zur Zusammenarbeit.Am Beginn steht der Cargo-Bereich.Die beiden Flughäfen wollen das Luftfrachtpotenzial zwischen South Carolina und Rheinland-Pfalz ausloten und durch den Ausbau bestehender Handelsbeziehungen und die Entwicklung neuer Frachtgeschäfte erweitern.„GSP und HHN haben im Laufe der Jahre bei zahlreichen erfolgreichen Luftfrachtprojekten zusammengearbeitet.