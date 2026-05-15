DHL Express: KI-Analyse von Sendungsinhalten

Das branchenweite Novum ermöglicht eine sofortige, zollkonforme Beschreibung eines Versandartikels per Foto.

DHL Express führt erstmals in der globalen Expresslogistik eine KI-gestützte Lösung zur Identifikation von Sendungsinhalten ein.Mithilfe moderner Computer-Vision-Technologie wird das Foto eines Versandartikels analysiert und in Sekunden automatisch in eine präzise, zollkonforme Beschreibung überführt.Das vereinfacht einen der bislang aufwendigsten Schritte im internationalen Versand.In der internationalen Expresslogistik mussten Versender ihre Sendungsinhalte bisher weitgehend eigenständig deklarieren.Trotz Fortschritten bei digitalen Zolltools blieb dieser Schritt überwiegend manuell und stark vom Wissen der Nutzer abhängig.