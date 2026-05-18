Qatar Airways Cargo wieder mit Frachtdienst nach Wien

18.05.2026

Zuzüglich der täglichen PAX-Linienflüge wächst die wöchentliche Frachtkapazität ab Österreich auf 173 Tonnen.

Qatar Airways Cargo wieder mit Frachtdienst nach Wien Bild: Qatar Airways Cargo
Mit der Wiederaufnahme von Frachtflügen ab Wien erweitert Qatar Airways Cargo ihr globales Angebot.Auf der Strecke Doha – Budapest – Wien – Doha kommt wöchentlich ein Boeing-777-Frachter zum Einsatz.Zusätzlich wird der bestehende Liniendienst in die polnische Hauptstadt Warschau um eine zweite Boeing-777F-Rotation aufgestockt.Zudem erweitert die Fluggesellschaft ihr Passagiernetz und plant ab dem 22.Juli neue Ziele in Caracas (Venezuela) und Bogotá (Kolumbien) anzufliegen.

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