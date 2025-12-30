Die Hybridantriebe der Maschinen reduzieren den Kraftstoffverbrauch und die Emissionen deutlich.

Am 25.Dezember ging das chinesische Schwergutschiff „Zhen Hua 35” im Hafen Rijeka vor Anker.Es hatte zwei neue RTG-Krane für das Adriatic Gate Container Terminal (AGCT) an Bord.Die „Zhen Hua 35” war im Oktober in Shanghai ausgelaufen und befindet sich auf einer Reise mit mehreren Zwischenstopps.Insgesamt liefert sie 13 Krane an verschiedene Häfen aus.