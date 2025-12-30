Zwei neue RTG-Krane für das Adriatic Gate Container Terminal

30.12.2025

Die Hybridantriebe der Maschinen reduzieren den Kraftstoffverbrauch und die Emissionen deutlich.

Zwei neue RTG-Krane für das Adriatic Gate Container Terminal Bild: Adriatic Gate Container Terminal
Am 25.Dezember ging das chinesische Schwergutschiff „Zhen Hua 35” im Hafen Rijeka vor Anker.Es hatte zwei neue RTG-Krane für das Adriatic Gate Container Terminal (AGCT) an Bord.Die „Zhen Hua 35” war im Oktober in Shanghai ausgelaufen und befindet sich auf einer Reise mit mehreren Zwischenstopps.Insgesamt liefert sie 13 Krane an verschiedene Häfen aus.

