Zwei neue A1 Paket Stationen im Bundesland Tirol

Seit wenigen Tagen gibt es in Tirol insgesamt neun A1 Paket Stationen.Die beiden neuen Innsbrucker Standorte sind die Valierstraße und die Andreas Hofer Straße.Zudem gibt es in Tirol noch je eine A1 Paket Station in Hall, Axams, Völs, Sellrain, in der Wildschönau, Reutte und Längenfeld.Österreichweit gibt es rund 70. „Mit unseren neun Tiroler Standorten bieten wir der örtlichen Wirtschaft und natürlich der Tiroler Bevölkerung eine weitere sehr komfortable und zugleich zeitsparende Möglichkeit, ihre Pakete und Waren zu hinterlegen oder abzuholen,“ erklärt Christoph Wellenzohn, A1 Vertriebsleiter Westösterreich.

