XXXLutz feiert 75 Jahre Möbel-Power

Im Jahr 1945 wurde XXXLutz (damals noch nur Lutz genannt) im oberösterreichischen Haag am Hausruck von Gertrude Seifert gegründet.Aus dem kleinen Handwerksbetrieb wurde nach und nach ein Möbelhändler, der mit Eintritt der Söhne Richard und Andreas Seifert in den 1970er Jahren zu expandieren begann.„Wir starten mit vollem Elan in das XXXLutz Jubiläumsjahr und werden vor allem auch 2020 die Preise am Markt vorgeben und gemeinsam mit ganz Österreich unser 75 jähriges Bestehen feiern", so Mag.Thomas Saliger, Unternehmenssprecher der XXXLutz Gruppe.Zudem stehen die Markteintritte für Mömax in Polen und der Schweiz bevor.

