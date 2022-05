Würfel Gruppe legt Fokus auf Kontraktlogistik

Mit dem Verkauf ihres Jumbo-Wechselbrücken-Sektors beschleunigt die Würfel Holding die strategische Neuausrichtung auf die Kontraktlogistik.Im Zuge der Transaktion übernimmt die Westfalia Intralog GmbH mit Sitz in Herford die Würfel Spedition mitsamt deren Mitarbeitenden und Assets.Über die Tochterunternehmen Spetra Berlin, Garant Spedition und Logistik sowie die Würfel-Massong Logistik bleibt die Würfel Gruppe weiterhin im Transportbereich aktiv und betreibt eine eigene Flotte mit insgesamt mehr als 200 Lkw.„Wir werden weiter in die Kontraktlogistik investieren und sind froh, dass wir unser Jumbo-Wechselbrücken-Geschäft an die leistungsstarke Westfalia Intralog GmbH übergeben konnten, deren Philosophie gut zu den Werten der Würfel Spedition passt“, betont Karim Gebara, Geschäftsführer der Würfel Holding.Seit 30 Jahren baut Westfalia Intralog das Leistungsspektrum kontinuierlich aus.

