Women in Logistics will den Gender Gap schließen

Das Konsortium Women in Logistics (WIL) startet eine neue Initiative in Europa.Das branchenweite Konsortium zielt darauf ab, eine größere geschlechtsspezifische Vielfalt und Inklusion im Logistiksektor zu fördern.Unter der Leitung von Dow und H.Essers und mit Unterstützung der Branchenverbände ECTA und Cefic, schließen sich nun sechs weitere wichtige Akteure dieser Initiative an: Den Hartogh, Bertschi, Suttons Tankers, LyondellBasell, Eastman und Covestro.Gemeinsam wollen sich die zehn Organisationen für die Vielfalt in der Branche einsetzen und die Schließung der Geschlechterlücke in der europäischen Chemielogistik beschleunigen.

