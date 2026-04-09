Windkraft verleiht Covestro und HGK Shipping mehr Schub

09.04.2026

Das umgerüstete Küstenmotorschiff „Amadeus Titanium“ wird exklusiv Short-Sea-Transporte für den deutschen Werkstoffhersteller durchführen.

Windkraft verleiht Covestro und HGK Shipping mehr Schub Bild: HGK Shipping / Das Küstenmotorschiff „Amadeus Titanium“ der Amadeus Schiffahrts- und Speditions GmbH (eine HGK-Shipping-Tochter) führt seine Transportaufträge für den langjährigen Partner Covestro dank des Windassistenzsystems VentoFoils von Econowind nachhaltiger durch.
Der Logistikdienstleister HGK Shipping und der Kunststoffhersteller Covestro verstärken ihre Zusammenarbeit im Bereich der nachhaltigen Logistik.Ende März wurde das Küstenmotorschiff „Amadeus Titanium“ in der westfriesischen Hafenstadt Harlingen mit zwei sogenannten Ventofoils des niederländischen Herstellers Econowind ausgerüstet.Für Covestro-Seetransporte nutzt das System die Windkraft zur Entlastung der Motoren und reduziert damit sowohl den Treibstoffverbrauch als auch den Kohlendioxid-Ausstoß.Dabei ähnelt die Funktionsweise der Ventofoils der einer Flugzeugtragfläche.Die vertikalen Flügel nutzen die Druckunterschiede der vorbeiströmenden Luft, um zusätzlichen Vortrieb zu erzeugen.

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