Wichtige Impulse für die Luftfracht in Österreich

08.01.2026

2025 brachte rechtliche Absicherung der Südkorea-Verbindung und neues Abkommen mit Äthiopien.

Wichtige Impulse für die Luftfracht in Österreich Bild: Flughafen Wien
Auch im Jahr 2025 hat das Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) in Abstimmung mit dem Außenministerium zahlreiche Luftverkehrsabkommen mit anderen Staaten abgeschlossen beziehungsweise aktualisiert.Besonders wichtig war dabei die Verankerung von Sozial- und Umweltstandards sowie von Klauseln für fairen Wettbewerb.Ein besonderer Durchbruch gelang in den Verhandlungen mit der Republik Korea.Nach jahrelangen Gesprächen konnte eine Einigung auf zentrale Wettbewerbsartikel erzielt werden.Die Gespräche sollen im ersten Quartal 2026 abgeschlossen werden.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Lufthansa Group startet in das zweite Jahrhundert

Blick auf die Geschichte einer der bekanntesten Marken der Luftfahrt und in die Zukunft von Europas größtem Luftverkehrsunternehmen.

07.01.2026

Menzies Aviation expandiert nach Belgien 

Frachtabfertigungslizenz mit einer Laufzeit von sieben Jahren am Flughafen Brüssel.

05.01.2026

Hungary Airlines fliegt jetzt die China-Metropole Hangzhou an

Die erst vor rund einem Jahr gegründete ungarische Frachtfluggesellschaft legt ein ordentliches Wachstumstempo vor.

02.01.2026
Anzeige