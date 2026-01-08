Wichtige Impulse für die Luftfracht in Österreich

Auch im Jahr 2025 hat das Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) in Abstimmung mit dem Außenministerium zahlreiche Luftverkehrsabkommen mit anderen Staaten abgeschlossen beziehungsweise aktualisiert.Besonders wichtig war dabei die Verankerung von Sozial- und Umweltstandards sowie von Klauseln für fairen Wettbewerb.Ein besonderer Durchbruch gelang in den Verhandlungen mit der Republik Korea.Nach jahrelangen Gesprächen konnte eine Einigung auf zentrale Wettbewerbsartikel erzielt werden.Die Gespräche sollen im ersten Quartal 2026 abgeschlossen werden.

