Viertes Mega-Containerschiff für die Reederei OOCL 

Die „OOCL Felixstowe” ist das vierte Schiff mit 24.188 TEU Kapazität in der Flotte des Unternehmens aus dem Land der Drachen.

Die Orient Overseas Container Line Ltd.(OOCL) nahm kürzlich ein weiteres Mega-Containerschiff in Empfang. Der Neubau wurde in der Schiffswerft Dalian Cosco KHI Ship Engineering Co., Ltd.(DACKS) feierlich auf den Namen „OOCL Felixstowe” getauft.