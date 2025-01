Weiter stabile Zahlen bei GO! Express & Logistics

Das Unternehmen will auch in den kommenden Jahren eine bedeutende Rolle im Bereich Express- und Logistikdienstleistungen übernehmen.

GO! Express & Logistics zieht eine positive Bilanz für das Geschäftsjahr 2024.Die Unternehmenszahlen belegen nicht nur eine starke wirtschaftliche Entwicklung, sondern auch eine kontinuierliche Marktpositionierung als zuverlässiger und innovativer Logistikpartner.„Unsere Geschäftsentwicklung und die Expansion in die Niederlande zeigen, dass wir den richtigen Kurs eingeschlagen haben.Wir blicken optimistisch in die Zukunft und sind überzeugt, dass wir als Servicepartner deutscher und internationaler Unternehmen auch künftig einen wertvollen Beitrag für die deutsche Wirtschaft leisten“, so Martina Baerecke, Geschäftsführerin der GO! Express & Logistics Deutschland GmbH.Am 1.