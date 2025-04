Lkw-Fahrermangel in Europa ist tickende Zeitbombe

In 36 Ländern der Welt fehlen 3,6 Mio. Lenker. Die Altersschere zwischen jungen und alten Fahrern klappt immer weiter auf.

Der Weltdachverband der Straßentransportwirtschaft (IRU) hat seinen jüngsten Bericht über den Mangel an Lkw-Fahrern veröffentlicht.Daraus gehen auch alarmierende Zahlen in Bezug auf die wachsende Altersschere zwischen jungen und älteren Lenkern hervor.Die Analyse hat ergeben, dass in 36 untersuchten Staaten der Welt 3,6 Mio.Stellen unbesetzt bleiben.Dies ist ein ähnlich hohes Niveau wie 2023.