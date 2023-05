Zusammenarbeit zwischen HHLA und Cosco stärkt Lieferketten, sichert Arbeitsplätze und fördert Wertschöpfung in Deutschland.

Die deutsche Bundesregierung hat die Minderheitsbeteiligung des chinesischen Unternehmens Cosco Shipping Ports Limited (CSPL) am Container Terminal Tollerort (CTT) in Höhe von 24,9 Prozent freigegeben. Davor konnten alle Fragen im Rahmen des Investitionsprüfverfahrens in konstruktiven Gesprächen geklärt werden.

Die Entscheidung ermöglicht es, den CTT nun zu einem bevorzugten Umschlagpunkt des langjährigen HHLA-Kunden Cosco auszubauen, wo Ladungsströme zwischen Asien und Europa konzentriert werden. Aktuell ist China der größte Handelspartner Deutschlands und des Hamburger Hafens: Rund 30 Prozent der Waren, die im Hamburger Hafen umgeschlagen werden, kommen aus China oder gehen nach China.

Die Minderheitsbeteiligung von CSPL sichere Beschäftigung und stärke Hamburgs nationale und internationale Bedeutung als Logistikstandort sowie die Industrienation Deutschland, schreibt die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) in einer Pressemitteilung. Rund 1,35 Mio. Arbeitsplätze in Deutschland hängen von den Häfen ab. HHLA und CSPL werden die Transaktion nun zeitnah finalisieren.

www.hhla.de