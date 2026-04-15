Wechsel an der Spitze von Port of Antwerp-Bruges

15.04.2026

Jacques Vandermeiren legt sein Mandat als CEO nieder; COO Rob Smeets übernimmt vorübergehend die Leitung.

Wechsel an der Spitze von Port of Antwerp-Bruges Bild: Port of Antwerp-Bruges
Der Hafenbetrieb Antwerpen-Brügge steht vor einer strategischen Neuausrichtung mit starkem Fokus auf Kosteneffizienz und nachhaltige Wertschöpfung.Vor diesem Hintergrund wurde entschieden, diese Phase von einem neuen CEO steuern zu lassen.Daher legt Jacques Vandermeiren, 62 Jahre alt und seit Jänner 2017 CEO, seine Aufgaben nieder.Bis zur Ernennung eines Nachfolgers übernimmt der derzeitige COO Rob Smeets die Funktion des CEO ad interim.Das soll die Kontinuität der Politik und des täglichen Betriebs gewährleisten.

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