Walter Group setzt starkes Signal für die Zukunft

Unternehmensgruppe pumpt 45 Mio. Euro in den neuen „Walter Group-Campus“. Bislang größte Einzelinvestition am Standort Wiener Neudorf.

Mit einem Investitionsvolumen von mehr als 45 Mio.Euro errichtet das Transport- und Logistikunternehmen Lkw Walter auf seinem Firmenareal in Wiener Neudorf den sogenannten „Walter Group-Campus“.Vor kurzem ist der Spatenstich zu diesem bisher größten Einzelbauvorhaben in den Standort der Unternehmensgruppe am Südrand von Wien erfolgt.Herzstück des Walter Group-Campus und größtes Projekt dabei ist die Errichtung des neuen Containex-Bürogebäudes.Nach dessen Fertigstellung werden alle Unternehmensbereiche am Gelände, trotz verschiedener Gebäude, mit kurzen Wegen verbunden und überdacht zu erreichen sein.