VTG Polen: Bahnlogistik unter einem Namen

Ab sofort bietet die VTG ihren Kunden in Polen Schienenlogistikleistungen unter der Firmierung VTG Rail Logistics Polska an. Aus der Umbenennung der Transpetrol Sp. z o.o. ergibt sich ein europaweit einheitlicher Marktauftritt.

„Mit der Umfirmierung der polnischen Gesellschaft bieten wir unseren Kunden künftig noch mehr Orientierung: Unter dem Namen VTG erhalten sie nun in ganz Europa Schienenlogistikleistungen in gewohnt hoher Qualität“, so Günther J. Ferk, Head of VTG Rail Logistics Europe.

Bereits im Jahr 1992 hatte die VTG AG die Mehrheit an der Transpetrol GmbH Internationale Eisenbahnspedition übernommen. In der Folge wurde das Unternehmen inklusive der polnischen Schienenlogistikaktivitäten vollständig in den VTG-Konzern integriert.

Die VTG Rail Logistics Polska bietet ihren Kunden ein umfangreiches Leistungsportfolio mit besonderem Schwerpunkt auf Gefahrgut-, Agrar- und Intermodaltransporten. Die 30 Mitarbeitenden entwickeln individuelle Logistikkonzepte sowohl auf der Breit- als auch auf der Normalspur.

