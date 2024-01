Vollers Gruppe investiert in die digitale Zukunft

Umbenannte Plattform bietet erweiterte Funktionen und einen nahtlosen Prozess für Käufer und Verkäufer in der Kaffeebranche und verwandten Sektoren.

V-Auction Ltd.als Teil der Vollers Gruppe aus Bremen meldet den erfolgreichen Abschluss einer Akquisition.Dabei handelt es sich um die globale Online-Auktionsplattform für Kaffee (sowie Maschinen und Fundraising) von Sensible Development Limited.Man werde das umfangreiches Branchenwissen und die IT-Kompetenz in die neu erworbene Plattform einbringen.Das Vorhaben sei ein wichtiger Schritt zur Erweiterung der Fähigkeiten, um das Gesamterlebnis für Verkäufer und Käufer auf der Auktionsplattform zu verbessern, schreibt die Vollers Gruppe in einer Pressemitteilung.