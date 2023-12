VNL ist neues Mitglied bei der European Logistics Assocation (ELA)

Der Verein Netzwerk Logistik (VNL) ist in die European Logistics Association (ELA) aufgenommen worden.Die ELA ist ein Netzwerk von mehr als 20 Logistikverbänden aus ganz Europa, die gemeinsam für Exzellenz, Innovation und Nachhaltigkeit in der Logistik eintreten.Die Mitgliedschaft eröffnet dem VNL und seinen Mitgliedern neue Horizonte und festigt seine Position als Vorreiter in der österreichischen Logistik.Für Franz Staberhofer, VNL-Obmann, ist die Aufnahme in die ELA Bestätigung einer jahrelangen konsequenten Arbeit: „Wir sind stolz darauf, ab nun Teil der ELA zu sein und sehen dieser Zusammenarbeit mit großer Vorfreude entgegen.Diese Mitgliedschaft erweitert unser internationales Netzwerk und wird es uns ermöglichen, unsere Vision von nachhaltiger, effizienterer und innovativer Logistik in Österreich weiter voranzutreiben.

