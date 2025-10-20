viadonau stärkt Aschach für die Güterschifffahrt

Landstrom- und Photovoltaikanlagen sowie bessere Zugangsmöglichkeiten werten die Donau-Gemeinde als Liegeplatz auf.

Mit dem von der EU kofinanzierten internationalen Projekt „FAIRway Danube II“ setzt die Wasserstraßengesellschaft viadonau ihren Modernisierungskurs an der österreichischen Donau fort.Am 17.Oktober erfolgte in Aschach der Baustart zur Runderneuerung zweier hochfrequentierter Länden.Mit der 3 Mio.EUR Investition erfährt die Güterschifffahrt dort ein nachhaltiges Infrastruktur-Upgrade mit Landstromversorgung, Photovoltaik und sicheren Zugangsmöglichkeiten.