Verstärkung in der Geschäftsführung von DHL Express Österreich

Der Anbieter für internationale Expressdienstleistungen DHL Express baut seine Geschäftsführung aus.Michael Eckelsberger, seit Jänner 2020 als Vice President Marketing und Sales bei DHL Express Austria beschäftigt, übernimmt mit sofortiger Wirkung die Agenden als zweiter zeichnungsberechtigter Geschäftsführer.Damit ist er von nun an Ralf Schweighöfer zur Seite gestellt, der seit 2011 als CEO die Geschicke von DHL Express in Österreich lenkt.„Mit Michael Eckelsberger habe ich einen ausgewiesenen Allrounder an meiner Seite.Mit seinem Marketing & Sales-Know-how in den maßgeblichen Disziplinen, seiner Berufserfahrung in unterschiedlichen Vertriebspositionen sowie seiner lösungsorientierten, unternehmerischen Führungspersönlichkeit wird er zum Erfolg von DHL Express Austria einen Beitrag leisten“, begrüßt Schweighöfer die personelle Neuerung.

