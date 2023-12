Verpflichtendes Pickup-System im Hafen Antwerpen

Am 15.Jänner 2024 führt der Hafen Antwerpen-Brügge ein verpflichtendes, zertifiziertes Pick-up System für den Zugang, die Bearbeitung und die Freigabe von Importcontainern ein.Das bisherige System, das auf PIN-Codes basiert, ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr gültig.Die neue digitale Plattform Certified Pick up (CPu) ermöglicht einen sicheren, transparenten und effizienteren Transport von Importcontainern und zielt darauf ab, die Prozesse im Hafen zu optimieren.Alle Logistikpartner - in Belgien oder im Ausland -, die am Abholprozess von Containern im Hafen beteiligt sind, müssen sich künftig für die Abholung von Containern anmelden.

