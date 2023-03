UPS hat am 24.März März ein Logistikzentrum für Produkte des Gesundheitswesens in Gießen eröffnet.Der neue Standort sei auch für österreichische Unternehmen von Interesse, um den deutschen Markt erschließen beziehungsweise bedienen zu können, schreibt der Logistikdienstleister in einer Medienmitteilung.Mit dem Healthcare-Standort in Gießen reagiert UPS auf die Anforderungen des wachsenden und innovativen Marktes für Medizinprodukte nach fortschrittlicher Logistik.Die neue Niederlassung bietet eine lückenlose Überwachung und Temperaturkontrolle, wie sie für die Lagerung und den Transport von Medikamenten, Biologika und Medizinprodukten erforderlich ist.

